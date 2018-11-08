В Tesla избрали преемника Маска на посту председателя совета директоров

Отныне совет директоров возглавит бывшая финансовый директор крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии Telstra Робин Денхолм.

Совет директоров компании Tesla избрал нового главу вместо изобретателя и основателя Илона Маска.

Отныне совет директоров возглавит бывшая финансовый директор крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии Telstra Робин Денхолм, говорится в заявлении пресс-службы Tesla.

"Я верю в эту компанию, я верю в ее миссию, и я с нетерпением жду, чтобы помочь Илону и команде Tesla достичь стабильной прибыльности и обеспечить долгосрочную акционерную стоимость", - заявила она.

Отмечается, что пока будет продолжаться период перехода для Денхолм из австралийской компании в Tesla, ее всячески будет поддерживать Илон Маск. Кроме этого, она с 2014 года работала независимым членом совета директоров компании. В пресс-службе подчеркивают, что на новую должность Денхолм заступает немедленно.

Читайте такжеМаск купил акции Tesla на $10 миллионов

"Робин имеет большой опыт работы в технологической и автомобильной промышленности, и она в течение четырех лет сделала значительный вклад как член правления Tesla, помогая нам стать прибыльной компанией. Я с нетерпением ожидаю еще более тесного сотрудничества с Робин, поскольку мы продолжаем ускорять появление стабильной энергетики", - отметил сам Илон Маск.

Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили соглашение в деле по обвинению бизнесмена в мошенничестве согласно которой, он должен уйти с поста председателя совета директоров и заплатить 20 млн долларов штрафа.