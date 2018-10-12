Голограмма Эми Уайнхаус отправится в мировое турне

Изображение певицы будет проецироваться на сцену перед живым оркестром, который будет сопровождать голос из ее оригинальных записей.

Поклонники покойной британской певицы Эми Уайнхаус, чья безвременная кончина в 2011 году в возрасте 27 лет потрясла музыкальный мир, смогут вновь увидеть ее на концертных площадках в виде голограммы.

Об этом рассказал ее отец, сообщает Reuters.

Голограмма отправится в мировой концертный тур в 2019 и, по задумке продюсеров будет гастролировать три года. Шоу продлится от 75 минут до 110 минут.

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Изображение певицы будет проецироваться на сцену перед живым оркестром, который будет сопровождать голос из ее оригинальных записей.

Отец певицы сказал, что все деньги, которые семья получит от шоу пойдут в Фонд Эми Уайнхаус, который был основан после ее смерти, чтобы помочь молодым людям, страдающим наркоманией и другими проблемами.

Чтобы создать голограмму, разработчики наймут актрису, которая будет имитировать сценические движения Эми Уайнхаус.

Видео AmyWinehouseVEVO

Напомним, Эми Уайнхаус умерла от алкогольного отравления в июле 2011 года в своем лондонском доме в возрасте 27 лет. Певица, известная такими хитами, как "Rehab"и "Back to Black", на протяжении большей части своей карьеры боролась с алкогольной и наркотической зависимостью.