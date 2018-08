Ракета SpaceX запустила спутник на орбиту, ее первая ступень приземлилась на платформу

Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Компания SpaceX запустила спутник Telcom-4 с базы военно-воздушных сил США в штате Флорида. Миссия под названием Merah Putih началась в 8:18 утра по киевскому времени.

Коммерческий спутник Telcom-4 весит 5800 килограмм и принадлежит индонезийской телекоммуникационной компании Telkom Indonesia. Это 15-я миссия компании за этот год.

Компания Илона Маска сообщила в Twitter, что первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

SpaceX продолжает воплощать принцип повторного использования ракет: первая ступень Falcon 9, которая запускает Telcom-4, в мае доставила на орбиту спутник правительства Бангладеш Bangabandhu Satellite-1.

25 июля ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT была запущена с военной базы Вандерберг в Калифорнии. Отделена первая ступень приземлилась на автоматическую платформу Just Read the Instructions в Тихом океане примерно через 20 минут.