Настоящий ад на Земле: разработчики анонсировали продолжение легендарной игры DOOM (видео)

Компания показала небольшой тизер, из которого можно сделать вывод, что на этот раз местом действия станет Земля, пострадавшая от нападения демонов.

Издательство Bethesda на конференции E3 анонсировало игру Doom Eternal - продолжение Doom 2016 года.

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Компания показала небольшой тизер, из которого можно сделать вывод, что на этот раз местом действия станет Земля, пострадавшая от нападения демонов.

По словам разработчиков, в DOOM Eternal будет в два раза больше демонов, а сам Doomguy получит усиленные возможности и новое оружие. Кроме того, действие игры перенесется на нашу планету, и в Bethesda пообещали, что в новой части фанаты DOOM увидят, что такое «ад на Земле».

Все подробности об игре будут раскрыты на фестивале QuakeCon 2018, который пройдет в американском Далласе 10 августа.