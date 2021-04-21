Сообщается, что силовики применяют к протестующим электрошокеры.

В среду, 21 апреля, в городах России вышли на акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который на данный момент продолжает голодовку в тюремной больнице.

Читайте такжеУ Навального показали "секретную дачу" Путина, на которой он принимал Януковича (видео)В частности, десятки тысяч россиян собрались на митинги в Москве, Санкт-Петербурге, в Омске, в Волгограде, Ростове-на-Дону. Они держат в руках плакаты и скандируют лозунги, главный из которых: «Свободу Навальному!».

DW со ссылкой на российские СМИ сообщает о более 300 задержанных участников акций.

Журналист Илья Варламов в своем Telegram-канале передает о жестких задержаниях в Петербурге. Сообщается, что там «силовики зачистили сквер перед Исаакиевским собором», а также применяли к протестующим электрошокеры.

Кроме того, акции протеста в поддержку Навального сегодня состоялись в Берлине, Праге и в Лондоне.

Заключение Навального: подробности

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку.

Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц