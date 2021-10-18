Монумент назвали самым страшным памятником в городе.

В российском Павлове возле здания ЗАГСа появилась пугающая скульптура молодоженов.

В соцсетях монумент называют "ужасом", "дровосеком со страшилищем" и сравнивают с воронежским памятником Аленушке, пишет NN.ru.

"Меня поразило, что наш город, где есть художественный техникум, где проводят выставки наши художники павловские, вышло такое произведение. Просто взбунтовался и выложил по всем соцсетям", – рассказал местный житель Александр Тягин, который сфотографировал памятник и опубликовал фото.

"Расцвет убожества", "Железные дровосеки женятся?", "Уродство и бездарность, возможно еще и воровство", "Уроды не эта пара, они пострадавшие. Уроды те, кто это состряпал и водрузил", "По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули", "Когда хотели сделать по красоте, а получилось по пьяни", "Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище", "В городе мастеров кузнечного дела это уродство – как плевок в лицо жителям!", "Самый страшный памятник в нашем городе!".

До этого в Воронеже снесли памятник Аленке, который напугал местных жителей.

А в Москве установили скульптуру в виде большой кучи "искусства".

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Автор: Катерина Шварц