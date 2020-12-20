В российском селе Новая Аленовка намерены снести испугавший жителей памятник Аленке.
Читайте такжеВ России арт-объект "Слава труду" заменили на "Слава груди" (фото)Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".
"Окончательное решение примет инициативная группа, которая создавала и устанавливала этот объект", – говорится в сообщении.
Известно, что памятник Аленке установили в честь 250-летия села. Объект открыли 18 декабря.
По задумке авторов, он должен был стать местом свиданий и загадывания желаний. Однако арт-объект «напугал жителей своей непропорциональностью и странным выражением лица женщины».
"Я бы переехала, если ли бы у меня из окна такое "чудо" было видно", "Ну это жуть жуткая", - комментировали местные жители открытие памятника в соцсетях.
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