По задумке авторов, памятник должен был стать местом свиданий и загадывания желаний.

В российском селе Новая Аленовка намерены снести испугавший жителей памятник Аленке.

Читайте такжеВ России арт-объект "Слава труду" заменили на "Слава груди" (фото)Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".

"Окончательное решение примет инициативная группа, которая создавала и устанавливала этот объект", – говорится в сообщении.

Известно, что памятник Аленке установили в честь 250-летия села. Объект открыли 18 декабря.

По задумке авторов, он должен был стать местом свиданий и загадывания желаний. Однако арт-объект «напугал жителей своей непропорциональностью и странным выражением лица женщины».

"Я бы переехала, если ли бы у меня из окна такое "чудо" было видно", "Ну это жуть жуткая", - комментировали местные жители открытие памятника в соцсетях.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН