Загадочная скульптура, которая появилась в испанском городе Бильбао, наделала переполох среди местного населения.
Скульптура - это огромное лицо девушки, которое разместили в реке. Во время отлива голову хорошо видно, а во время прилива кажется, что тонет девушка.
120-килограммовая скульптура изготовлена из стеклопластика и называется "Завтра".
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По словам автора, мексиканского художника Рубена Орозко, она должна привлечь внимание к глобальным изменениям климата. Впрочем, реалистичность такой инсталляции многих жителей Бильбао шокировала и даже вызвала ассоциации с самоубийством, говорится в сюжете ТСН.
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