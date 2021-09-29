По словам автора скульптуры Рубена Орозко, она должна привлечь внимание к изменениям климата.

Загадочная скульптура, которая появилась в испанском городе Бильбао, наделала переполох среди местного населения.

Скульптура - это огромное лицо девушки, которое разместили в реке. Во время отлива голову хорошо видно, а во время прилива кажется, что тонет девушка.

120-килограммовая скульптура изготовлена из стеклопластика и называется "Завтра".

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По словам автора, мексиканского художника Рубена Орозко, она должна привлечь внимание к глобальным изменениям климата. Впрочем, реалистичность такой инсталляции многих жителей Бильбао шокировала и даже вызвала ассоциации с самоубийством, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая