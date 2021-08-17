Странная инсталляция под названием "Большая глина №4" должна стать для россиян символом превращения материи в руках человека.

В России появился крайне странный памятник, который очень насмешил Сеть. Скульптуру в виде большой кучи "искусства" не оценили в США и Европе, поэтому ее решили показать россиянам в Москве. Инсталляция, которая называется "Большая глина №4", представляет собой 12-метровый монумент в виде пяти огромных глиняных кусков.

О скульптуре, которую уже назвали в сети "памятником г*вну", сообщает российское издание tjournal.

Инсталляцию создал швейцарец Урс Фишер. Он считает, что его скульптура является символом превращения материи в руках человека. Художник пытался создать что-то особенное в течение восьми лет, однако у него ничего не получалось. Он складывал куски глины, делая из них "пирамидку", а потом понял - это и есть искусство.

Фишер решил сделать свое творение более масштабным и увеличил скульптуру в 50 раз. На этот раз фрагменты большой кучи "искусства" он сделал из алюминия. Инсталляцию уже возили в США и Италию, однако там работу скульптора никто не оценил. Поэтому странный памятник теперь установили в РФ, там он будет стоять на Болотной набережной в Москве.

Читайте такжеРоссиянка выбросила из окна роддома чужого ребенкаКак долго россияне смогут наслаждаться видом арт-объекта - никто не знает. Однако жители столицы РФ уже возмущаются в социальных сетях. Некоторые пользователи считают установку странного памятника попыткой отвлечь внимание людей от проблем и беспорядка в стране.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Тульский пряник" стал сотрудником МЧС РФ - он подозрительно похож на "ватника" из мема.

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Автор: Иван Бойко