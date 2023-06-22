Нападавший сначала помахал ему тапочками, а потом набросился.

В подмосковном Раменском посреди улицы неадекват набросился на мужчину и откусил ему нос.

Как сообщают пропагандистские СМИ, в тот день пострадавший 31-летний мужчина ждал жену на улице возле магазина. В это время мимо проходил мужчина, который снял свои тапочки и помахал ими в воздухе.

После этого неадекват набросился на мужчину и впился зубами в его нос. Причины безумного поступка неясны. Оторванную часть носа восстановить не удалось.

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