В подмосковном Раменском посреди улицы неадекват набросился на мужчину и откусил ему нос.
Как сообщают пропагандистские СМИ, в тот день пострадавший 31-летний мужчина ждал жену на улице возле магазина. В это время мимо проходил мужчина, который снял свои тапочки и помахал ими в воздухе.
После этого неадекват набросился на мужчину и впился зубами в его нос. Причины безумного поступка неясны. Оторванную часть носа восстановить не удалось.
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