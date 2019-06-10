Россиянин откусил язык напавшему на него медведю

Мужчину госпитализировали с серьезными травмами головы и конечностей.

Житель российской Тувы отбился от нападения дикого медведя, откусив ему часть языка.

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Как сообщает местное издание Tuvaonline, 2 июня в дежурную часть пункта полиции «Кызыльский» поступило телефонное сообщение об инциденте. В центральную больницу был доставлен гражданин 1984 года рождения, с рвано-укушенными ранами лица, волосистой части головы, верхних конечностей и передней поверхности живота.

В ходе проверки установлено, что первого июня пострадавший вместе со своими друзьями, не имея соответствующего разрешения на посещение лесных массивов, пошли в лес для сбора опавших сухих рогов животных.

Придя на место, они разожгли костер, приготовили еду и разошлись по разным сторонам для сбора рогов.

В тайге мужчина столкнулся с бурым медведем и чтобы медведь не напал на него, он стал громко кричать, пытаясь спугнуть медведя, но медведь напал, повалил его и начал кусать.

В момент, когда медведь кусал мужчину за лицо, ему удалось откусить медведю часть языка, отчего медведь прекратил нападение и убежал. Придя в себя и истекая кровью пострадавший позвал друзей на помощь.

Происшествие активно обсуждают в местных сообществах соцсетей.

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