Житель РФ откусил ухо девушке, которая от него ушла

Пара серьезно поссорилась и в ходе конфликта парень повалил свою возлюбленную на пол и откусил ей правое ухо.

20-летний житель Онгудайского района на Алтае Российской Федерации откусил ухо девушке, которая от него ушла.

Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

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В материалах местного суда, который признал молодого человека виновным, говорится, что его действия привели к неизгладимому обезображиванию лица его бывшей сожительницы.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. От обвиняемого решила уйти девушка, с которой он проживал некоторое время. Пара серьезно поссорилась и в ходе конфликта парень повалил свою возлюбленную на пол и откусил ей правое ухо.

Нанесенной жертве вред был оценен как тяжкий. При этом молодой человек раскаялся в содеянном. Однако суд дал ему реальный срок в исправительной колонии общего режима.

Бывшей сожительнице молодого человека потребуется сложная операция.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Калуга 41-летний местный житель ради самоутверждения забил до смерти свою девушку, когда они выпивали в гостях у друзей.