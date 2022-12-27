Перспективы возврата активов представляются ЦБ РФ "крайне низкими".

Центральный банк России оценил вероятность возврата заблокированных в связи с агрессией против Украины активов российских банков как низкую.

Как отмечено в докладе ЦБ "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора", часть российских кредитных учреждений столкнулась с блокировкой средств в Национальном расчетном депозитарии (НРД) после введения в отношении него санкций.

"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", – заявили в Центральном банке.

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Блокировка российских активов

В связи с российской агрессией против Украины страны-партнеры продолжают блокировать активы российских физических и юридических лиц на своей территории.

В частности, к середине ноября Европейский Союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов (большую часть – в Бельгии). Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,4 млрд фунтов стерлингов (20,9 млрд долларов). В США также заморожены миллиарды российских средств.

При этом партнеры сталкиваются с проблемами при конфискации и передаче российских активов Украине. К примеру, Евросоюз все еще рассматривает возможность передать замороженные активы РФ Украине.

Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных активов Российской Федерации для помощи Украине. Ожидается решение Палаты представителей Конгресса США.

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