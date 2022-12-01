Кроме того, он объявит о дополнительном вкладе более 1 миллиона евро для операций по разминированию в Украине через ОБСЕ.

На заседании Совета министров ОБСЕ в Лодзи рассмотрят варианты передачи замороженных и конфискованных активов РФ на восстановление Украины.

Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед двухдневным заседанием Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь. Он подчеркнул, что Россия не может завоевать Украину, а потому устроила ракетный террор.

"Их цель - погрузить украинский народ во тьму и холод на зиму. Это военное преступление", - возмутился Боррель.

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По его словам, на предстоящей встрече планируют обсудить путь к новому порядку безопасности, ведь "Россия полностью сломала тот, что был у нас". Работу будут вести по трем направлениям:

поддержка Международного уголовного суда, украинского прокурора и создание специального трибунала;

привлечение заблокированных и конфискованных российских средств на восстановление Украины;

коммуникация с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

"На этой встрече я буду представлять нашу поддержку – поддержку Европейского Союза, ОБСЕ и Украине. Я объявлю о дополнительном взносе более 1 млн евро для операций по разминированию в Украине через ОБСЕ", - добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Боррель добавил, что у олигархов и людей, поддерживающих Россию, было изъято почти 20 миллиардов евро.

"Кроме того, мы контролируем около 300 миллиардов евро финансовых ресурсов Центрального банка России. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины... Мы изучим все правовые возможности, чтобы убедиться, что Россия заплатит за разрушения, которые она наносит Украине. Эти резервы заблокированы, но между блокировкой и конфискацией есть большая разница. Есть юридические процедуры, которые нужно изучить, однако наше предложение на столе", - добавил дипломат.

Замороженные российские активы

20 октября Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

В США демократы предложили финансировать Украину за счет арестованных активов РФ однако республиканцы выступили против.

31 октября власти Чехии заявили о намерении конфисковать российское имущество и предоставлять 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление Украины.

В то же время в офисе президента Украины призвали западных партнеров прекратить искать оправдания и передать Украине замороженные российские активы.

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