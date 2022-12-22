Ожидается, что Палата представителей проголосует за него позже.

Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных активов Российской Федерации для помощи Украине, пострадавшей от войны.

Об этом сообщил в Twitter член Палаты представителей Том Малиновский. Он был инициатором этого документа.

По словам конгрессмена, законопроект приняли как поправку к законопроекту о финансировании федерального правительства США. Прогнозируется, что Палата представителей проголосует за него позже.

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Старший советник Конгресса США Пол Массаро также подтвердил эту информацию в Twitter.

"Сенат США только что единогласно проголосовал за передачу конфискованных активов олигархов Украине", - написал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пояснил, что эта поправка позволит Министерству юстиции США через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народа Украины, пишет CNN. Это также станет "облегчением для американских налогоплательщиков" и "плохим днем для олигархов".

Арест российских активов

В США демократы предложили финансировать Украину за счет арестованных активов РФ однако республиканцы выступили против.

В Офисе президента Украины призвали западных партнеров прекратить искать оправдания и передать Украине замороженные российские активы.

Евросоюз также рассматривает возможность передать замороженные активы РФ Украине.

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