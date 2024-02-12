Российский губернатор заявил, что философия Канта привела к Первой мировой, а затем - и к конфликту в Украине.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант "имеет прямое отношение" к войне в Украине. Как сообщает "Медуза", соответствующее заявление губернатор сделал на съезде Российского общества политологов. В ходе своего выступления 38-летний Алиханов особое внимание уделил философии Канта и внешней политике.

"Да, это, конечно, определенная провокация, с моей стороны, тем не менее. Мне хочется показать, что родившийся тут почти 300 лет назад Иммануил Кант имеет почти прямое отношение к тому глобальному хаосу, глобальному периодическому миру, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине", — сказал Алиханов.

По его словам, Кант положил начало немецкой классической философии, "прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей".

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Глава области считает, что "лишенная бога и высших ценностей" немецкая философия, начало которой положил Кант, создала "социокультурную ситуацию", которая привела, в том числе к Первой мировой войне.

"Сегодня, в 2024 году, мы имеем смелость утверждать, что не только Первая мировая началась с работы Канта, но и нынешний конфликт в Украине начался там же. Мы здесь, в Калининграде, имеем смелость предположить, хотя, на самом деле, почти уверены, что именно в критике практического разума и основах метафизики нравственности, где Кант вводит знаменитые понятия категорического императива и рассуждает о нем, заложены этические, ценностные основы конфликта, который мы сейчас ведем", — сказал губернатор.

Алиханов также назвал Запад "империей лжи", а Канта – "идеей обмана", так как знаменитый немецкий философ, по его убеждению, — один из духовных творцов современного Запада.

Губернатор считает Канта сверх популярным авторитетом западного мира, которого называют "отцом почти всего" — свободы, идеи правового государства, либерализма, рационализма и "даже идеи Европейского союза".

Алиханов считает, что мировоззрение Канта на практике приводит к эскалации серии локальных конфликтов по всему миру и перерастает в тотальную войну.

"Вероятно, настоящий Кенигсбергский философ Иммануил Кант отнесся бы к такой перспективе с ужасом. Но дело в том, что в современном западном мире и Кант, и его философия оказались захвачены героями другого уроженца Кенигсберга — Эрнста Теодора Амадея Гофмана. То есть, попросту говоря, нечистой силой", — уверен губернатор.

Кроме того, в рамках открытия съезда для участников зачитали обращение президента РФ Владимира Путина, который отметил, что на мероприятии поднимаются темы "совершенствования гуманитарного образования и просвещения". Основная тема съезда – "Цивилизационное развитие современной России: стратегический курс и политические практики".

Иммануил Кант - что надо знать

Немецкий философ Иммануил Кант родился в 1724 года в Кенигсберге (нынешний Калининград). Философ похоронен у северо-восточной стены Кафедрального собора в 1804 году.

Согласно открытым источникам, Кант - один из центральных мыслителей эпохи Просвещения. Всесторонние и систематические работы Канта в области эпистемологии, метафизики, этики и эстетики сделали его одной из самых влиятельных фигур в западной философии Нового времени.

Кант был сторонником идеи, что вечный мир может быть обеспечен посредством всеобщей демократии и международного сотрудничества. Он считал, что разум также является источником морали и что эстетика возникает из способности незаинтересованного суждения.

Путин оправдался за войну в Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль начал военную агрессию против Украины только потому, что так хотел российский народ. Российский диктатор утверждает, что без соответствующего "настроя" россиян, никакой кровавой войны с Украиной не было бы.

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