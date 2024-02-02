Российский диктатор утверждает, что без соответствующего "настроя" россиян, никакой кровавой войны с Украиной не было бы.

Кремль начал военную агрессию против Украины только потому, что так хотел российский народ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на провоенном форуме в Туле.

"Если бы я не был уверен, что у нас в стране и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину. Также как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу. Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов", – заявил диктатор.

Путин подчеркнул, что "ничего бы не происходило" в вопросах Крыма и Донбасса, если бы не "настрой общества" в России.

Другие циничные заявления Путина последнего времени

Как писал УНИАН, во время недавней встречи с подчиненными Путин публично признал, что Россия напала на Украину и завоевывает ее территории. Примечательно, что за подобные преступления в российском уголовном кодексе есть уголовная статья.

Также мы рассказывали, что Путин хочет видеть участников захватнической войны против Украины в качестве новой элиты России. По его мнению, те люди, которые с оружием в руках пришли убивать и грабить украинцев, заслуживают поддержки после возвращения с фронта.

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