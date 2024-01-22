В российском уголовном кодексе есть статья, предусматривающая жесткое наказание за развязывание войны.

Во время недавней встречи с подчиненными президент РФ Владимир Путин публично признал, что Россия напала на Украину и завоевывает ее территории, а наказание за подобные преступления предусмотрено УК самой РФ. Как сообщает ASTRA, ученый из Подмосковья написал на Путина заявление в Следственный комитет и МВД, а также просит возбудить в отношении президента уголовное дело из-за его заявления о "завоеваниях" в Украине.

Ресурс не называет имя заявителя в целях его безопасности. При этом отмечается, что 16 января диктатор провел встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ, в ходе которой Путин затронул вопрос "мирных переговоров" с Украиной.

"Что касается этого переговорного процесса - попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Это невозможно. Все понимают, что это невозможно", - отметил тогда лидер РФ.

Ученый заявляет, что именно фраза о завоеваниях тянет на солидный криминальный срок.

"Путин называет территории Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области Украины завоеванными", - объясняет российский ученый.

В связи с этим он написал заявление в правоохранительные органы государства-агрессора и попросил возбудить в отношении Путина дело. Ученый аргументирует свои претензии, ссылаясь, в частности, на "Толковый словарь". Согласно последнему, "завоевание" - это захват территории; то, что покорено вооруженной силой; подчинено насильственно. В то же время ученый, приводит выдержки из УК РФ.

В частности, такие понятия как "планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны", "ведение агрессивной войны" предусмотрены ст. 353 УК РФ. Согласно российскому УК, такие преступления наказываются лишением свободы на срок от 7 до 20 лет.

"В связи с вышесказанным, прихожу к выводу о совершении особо тяжкого преступления должностным лицом Путиным Владимиром Владимировичем в планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны с использованием вооруженных сил Российской Федерации против другого унитарного государства Украины", — сказано в заявлении мужчины.

Он просит компетентные органы РФ возбудить в отношении Путина дело по ч. 1, ч. 2 ст. 353 УК РФ и сообщить в письменной форме о результатах своего обращения.

"Заявление напечатано собственноручно, со ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос – УНИАН) ознакомлен", - цитирует СМИ ученого.

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