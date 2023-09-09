Обвешивая самолеты автомобильными шинами, россияне стараются замаскировать свою авиацию, но при этом делают ее более уязвимой для атак определенными дронами, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"Шины на самолетах расширяют возможности поражения авиации средствами, которые ранее имели посредственное КПД.... Любой FPV-дрон, купленный на Amazon на территории россии, с гранатой Ф-1 - это проблема для дорогого и уникального Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160. С учетом таких обстоятельств, даже любой российский партизан, недовольный политикой путина, может купить дрон, начинить его простейшей зажигательной смесью и сжечь Ту-22М3!" - отметил эксперт.
Он добавил, что именно при атаках дронами-камикадзе или сбрасывающими взрывное устройство БПЛА шины даже "помогут" уничтожить борт:
"В случае дрона-камикадзе, который непосредственно таранит цель, вообще бессмысленная защита… Но куда интереснее дрон, сбрасывающий взрывное устройство, например, гранату. И в данном случае шины не столько препятствие, сколько - помощник!... Граната скатится по поверхности самолёта и детонирует на земле. В свою очередь шины помогут зафиксировать гранату на поверхности, внутри себя и тогда посредством простейшего средства можно уничтожить "стратег".
В целом же такое "ноу-хау" россиян Коваленко назвал демонстрацией деградации российской авиации в вопросах обеспечения ее средствами защиты от простейших средств поражения.
Вместе с тем, обозреватель признал, что определенную эффективность в ряде случаев защита самолетов шинами имеет:
"Шины могут применяться для предотвращения атак с воздуха малогабаритными объектами… Для разведывательных (дронов) они искажают контуры самолета. Таким образом оккупанты стараются не защитить, а замаскировать авиацию".
Россияне вешают шины на самолеты - что сообщалось
Как писал УНИАН, сначала стало известно, что россияне "защищают" шинами стратегические бомбардировщики Ту-95 на аэродроме в Энгельсе.
Позже появилась информация, что в РФ стали массово использовать автомобильные шины для защиты своей стратегической авиации.