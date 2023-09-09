При атаках дронами-камикадзе или сбрасывающими взрывное устройство БПЛА шины даже "помогут" уничтожить борт, отметил обозреватель.

Обвешивая самолеты автомобильными шинами, россияне стараются замаскировать свою авиацию, но при этом делают ее более уязвимой для атак определенными дронами, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Шины на самолетах расширяют возможности поражения авиации средствами, которые ранее имели посредственное КПД.... Любой FPV-дрон, купленный на Amazon на территории россии, с гранатой Ф-1 - это проблема для дорогого и уникального Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160. С учетом таких обстоятельств, даже любой российский партизан, недовольный политикой путина, может купить дрон, начинить его простейшей зажигательной смесью и сжечь Ту-22М3!" - отметил эксперт.

Он добавил, что именно при атаках дронами-камикадзе или сбрасывающими взрывное устройство БПЛА шины даже "помогут" уничтожить борт:

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"В случае дрона-камикадзе, который непосредственно таранит цель, вообще бессмысленная защита… Но куда интереснее дрон, сбрасывающий взрывное устройство, например, гранату. И в данном случае шины не столько препятствие, сколько - помощник!... Граната скатится по поверхности самолёта и детонирует на земле. В свою очередь шины помогут зафиксировать гранату на поверхности, внутри себя и тогда посредством простейшего средства можно уничтожить "стратег".

В целом же такое "ноу-хау" россиян Коваленко назвал демонстрацией деградации российской авиации в вопросах обеспечения ее средствами защиты от простейших средств поражения.

Вместе с тем, обозреватель признал, что определенную эффективность в ряде случаев защита самолетов шинами имеет:

"Шины могут применяться для предотвращения атак с воздуха малогабаритными объектами… Для разведывательных (дронов) они искажают контуры самолета. Таким образом оккупанты стараются не защитить, а замаскировать авиацию".

Россияне вешают шины на самолеты - что сообщалось

Как писал УНИАН, сначала стало известно, что россияне "защищают" шинами стратегические бомбардировщики Ту-95 на аэродроме в Энгельсе.

Позже появилась информация, что в РФ стали массово использовать автомобильные шины для защиты своей стратегической авиации.

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