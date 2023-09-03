Армия РФ опозорилась дешевым вариантом модернизации своего стратегического бомбардировщика Ту-95, который обычно использует для обстрелов жилых домов украинцев.
В частности, россияне обтянули самолет шинами в надежде, что так он станет более "защищенным" от атак БПЛА. Соответствующие спутниковый снимок-доказательство показал украинский офицер запаса и OSINT-аналитик Tatarigami.
Отмечается, что это, вероятно, не редкий случай.
"Свежая, бюджетная версия заменителя динамической защиты для российских ПКС?", - говорится в сообщении.
Как оккупанты применяют самолеты Ту-95 против Украины
Напомним, армия РФ использует стратегические бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине ракетами Х-101. В декабре 2022 года военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что у врага на вооружении осталось примерно 22 дееспособных самолета. Остальные либо в ремонте, либо отправили "на модернизацию", заявлял он.
Коваленко отмечал, что обычно один борт Ту-95 может нести две таких ракеты. То есть на тот момент РФ могла осуществить залп в 44 ракеты, если бы применила сразу все самолеты.