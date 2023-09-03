Доказательства позора РФ показал спутник.

Армия РФ опозорилась дешевым вариантом модернизации своего стратегического бомбардировщика Ту-95, который обычно использует для обстрелов жилых домов украинцев.

В частности, россияне обтянули самолет шинами в надежде, что так он станет более "защищенным" от атак БПЛА. Соответствующие спутниковый снимок-доказательство показал украинский офицер запаса и OSINT-аналитик Tatarigami.

Отмечается, что это, вероятно, не редкий случай.

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"Свежая, бюджетная версия заменителя динамической защиты для российских ПКС?", - говорится в сообщении.

Как оккупанты применяют самолеты Ту-95 против Украины

Напомним, армия РФ использует стратегические бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине ракетами Х-101. В декабре 2022 года военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что у врага на вооружении осталось примерно 22 дееспособных самолета. Остальные либо в ремонте, либо отправили "на модернизацию", заявлял он.

Коваленко отмечал, что обычно один борт Ту-95 может нести две таких ракеты. То есть на тот момент РФ могла осуществить залп в 44 ракеты, если бы применила сразу все самолеты.

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