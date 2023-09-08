Самолеты Королевских ВВС Великобритании начали патрулировать акваторию Черного моря. По замыслу британского правительства, это должно сдержать Россию от ударов по судам, перевозящим украинское зерно.
В пресс-релизе, который распространила пресс-служба премьер-министра Великобритании, указано, что после выхода из черноморской зерновой инициативы Россия объявила своей законной целью все суда, направляющиеся в Украину, независимо от груза. В августе для подкрепления своей угрозы россияне обстреляли и высадили десант на гражданское судно, направлявшееся в один из украинских портов на Дунае.
В британском правительстве отметили, что Лондон задействовал свои разведывательные возможности, в частности наблюдение с помощью авиации, чтобы следить за деятельностью России в Черном море.
"В рамках этих операций по наблюдению авиация Королевских ВВС выполняет полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно", – говорится в заявлении.
Отмечается, что британцы стремятся предотвратить не только открытое нападение на гражданские суда, но и провокации "под чужим флагом".
Нападение россиян на турецкое гражданское судно
Как писал УНИАН, утром 13 августа российский военный корабль открыл "предупредительный огонь" по Турецкому сухогрузу "Сукра Окан", который шел к украинскому Измаилу. Это произошло после того, как экипаж проигнорировал требование россиян остановиться для досмотра груза. Также россияне высадили на судне вертолетный десант.
Реагируя на это событие, украинский МИД обвинил Россию в грубом нарушении международного права. Украинские дипломаты призвали лишить Россию возможности блокировать судоходство в Черном море.