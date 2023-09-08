Британцев беспокоит, что россияне могут атаковать гражданские суда.

Самолеты Королевских ВВС Великобритании начали патрулировать акваторию Черного моря. По замыслу британского правительства, это должно сдержать Россию от ударов по судам, перевозящим украинское зерно.

В пресс-релизе, который распространила пресс-служба премьер-министра Великобритании, указано, что после выхода из черноморской зерновой инициативы Россия объявила своей законной целью все суда, направляющиеся в Украину, независимо от груза. В августе для подкрепления своей угрозы россияне обстреляли и высадили десант на гражданское судно, направлявшееся в один из украинских портов на Дунае.

В британском правительстве отметили, что Лондон задействовал свои разведывательные возможности, в частности наблюдение с помощью авиации, чтобы следить за деятельностью России в Черном море.

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"В рамках этих операций по наблюдению авиация Королевских ВВС выполняет полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно", – говорится в заявлении.

Отмечается, что британцы стремятся предотвратить не только открытое нападение на гражданские суда, но и провокации "под чужим флагом".

Нападение россиян на турецкое гражданское судно

Как писал УНИАН, утром 13 августа российский военный корабль открыл "предупредительный огонь" по Турецкому сухогрузу "Сукра Окан", который шел к украинскому Измаилу. Это произошло после того, как экипаж проигнорировал требование россиян остановиться для досмотра груза. Также россияне высадили на судне вертолетный десант.

Реагируя на это событие, украинский МИД обвинил Россию в грубом нарушении международного права. Украинские дипломаты призвали лишить Россию возможности блокировать судоходство в Черном море.

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