Женщина заявила, что не будет помогать мужу возвращаться с войны.

Российский оккупант Виталий, который находится на оккупированной части Херсонской области, попросил жену собрать документы для его возвращения с войны. Впрочем, возлюбленная отказалась это делать.

Как сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на перехваченный разговор, мужчина-оккупант попросил жену написать в прокуратуру и северный флот, или съездить в Мурманск для того, чтобы собрать документы, подтверждающие, что он полуинвалид с диагнозом артрит 3 степени.

"Жена возмущенно отказалась помочь мужу в этом вопросе, аргументируя, что "она не отправляла его на войну в Украину". Спросила, почему командование не может запросить документы. На что Виталий ответил, что на фронте командованию поф*г на проблемы солдат: "умер – списали, убили – списали, заболел – поф*г", - говорится в сообщении.

Во время разговора Виталий рассказал, что обращался к командованию с просьбой написать запрос о необходимых ему документах, но ему отказали, потому что "закончилась бумага".

Жена и матери оккупантов: главные новости

Оккупанты нередко идут на военные преступления с согласия собственных жен. 12 апреля СБУ обнародовала перехваченный телефонный разговор солдата армии РФ с женой, в ходе которого женщина призвала насиловать украинок.

"Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно?"- говорит женщина своему мужу-окупанту. При этом она призывает его пользоваться презервативами.

Впрочем, иногда россиянки шокируют реакциями на то, что их сыновья или мужья оказались в плену. В частности, россиянка отказалась от своего сына, узнав, что он в плену. "Вы с чего взяли, что у меня есть сын?"- заявила россиянка в ответ на вопрос, хочет ли она поговорить с пленным сыном.

Кроме того, ранее украинский журналист и блогер Владимир Золкин позвонил матери российского военного, который попал в плен. Он хотел дать ей возможность поговорить с сыном, но женщина решила нахамить и бросить трубку.

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