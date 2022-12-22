Женщине уже заочно избрали меру пресечения.

Гражданку Российской Федерации Ольгу Быковскую, которая призывала насиловать украинок, объявили в международный розыск. Жену оккупанты подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

По данным журналистов проекта "Схемы", Офис генпрокурора и СБУ направили в суд обвинение в отношении Быковской. Правоохранители установили, что женщина, на почве личной неприязни к украинцам, призвала мужа, которые в составе оккупационных войск РФ убивает граждан Украины, насиловать украинок, живущих на временно оккупированной территории.

Россиянку обвинили в нарушении части 2 статьи 27 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Женевских конвенций в части, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Кроме того, женщину обвинил по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины, что предусматривает лишения свободы до 12 лет. Также Быковскую объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск. Ей уже заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Ольга Быковская - что известно

12 апреля СБУ обнародовала перехваченный телефонный разговор солдата армии РФ с женой, в ходе которого женщина призвала насиловать украинок.

"Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется – Ред.), – говорит женщина своему мужу-оккупанту. При этом она призывает его пользоваться презервативами.

Журналисты установили фигурантов разговора. Отмечается, что мужчина – 27-летний Роман Быковский в прошлом срочник Росгвардии, также служил в полку, который участвовал в аннексии Крыма Россией. С началом полномасштабного наступления на Украину вторгся на Херсонщину. Жена - Ольга Быковская воспитывает их ребенка в оккупированном Крыму. Оба - родом из Орловской области РФ.

Стоит отметить, что российские журналисты пообщались с Романом Быковским, который отрицал свою причастность к скагдальному разговору. Его супруга заявила, что ее муж находился в Севастополе, уточнив, что он "лечится в госпитале после ранения". После этого связаться с парой больше не удавалось.

В апреле экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что россиянин, которого жена призвала насиловать украинских женщин, попал в плен под Изюмом в Харьковской области.

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