Женщина отказалась говорить с сыном, хотя тот подтвердил, что на связи его родная мать.

Россиянка отказалась от своего сына, узнав, что он в плену.

Об этом женщина заявила во время общения с украинской журналисткой, которая предложила ей поговорить с сыном-оккупантом.

Журналистка отметила, что хотела бы пообщаться с россиянкой, а также дать ей возможность пообщаться с пленным сыном. Однако реакция женщины ошарашила всех, в том числе и захватчика.

"Вы с чего взяли, что у меня есть сын?"- спросила россиянка.

В то же время сам оккупант подтвердил, что это голос его матери. Журналистка отметила, что захватчик сидит рядом, он в плену.

Россиянка: Кто вам такое сказал, что у меня есть сын?

Журналистка: Он лично нам и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?

Россиянка: Я не хочу говорить.

Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант, попавший в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но ту прежде всего интересовали деньги.

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