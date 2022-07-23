Россиянка отказалась от своего сына, узнав, что он в плену.
Об этом женщина заявила во время общения с украинской журналисткой, которая предложила ей поговорить с сыном-оккупантом.
Журналистка отметила, что хотела бы пообщаться с россиянкой, а также дать ей возможность пообщаться с пленным сыном. Однако реакция женщины ошарашила всех, в том числе и захватчика.
"Вы с чего взяли, что у меня есть сын?"- спросила россиянка.
В то же время сам оккупант подтвердил, что это голос его матери. Журналистка отметила, что захватчик сидит рядом, он в плену.
Россиянка: Кто вам такое сказал, что у меня есть сын?
Журналистка: Он лично нам и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
Россиянка: Я не хочу говорить.
Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант, попавший в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но ту прежде всего интересовали деньги.