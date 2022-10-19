Женщина начала утверждать, что накануне разговаривала с попавшим в плен сыном, хотя сам он это отрицает.

Украинский журналист и блогер Владимир Золкин позвонил матери попавшего в плен российского военного. Он хотел дать ей возможность поговорить с сыном, но женщина решила нахамить и бросить трубку.

Фрагмент видео опубликован в YouTube-канале "Ищи своих".

Так, Золкин брал интервью у 32-летнего оккупанта Дениса Колесова из Липецкой области. Когда журналист позвонил его матери, та не поверила, что сын в плену. Она начала утверждать, что накануне с ним разговаривала, хотя сам он это отрицает.

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"Потому что вы из Украины, вы всегда "разводите" всех, это нам давно известно. Ваша фашистская страна... Вы с наглой мордой. Сейчас поеду в военкомат и всё узнаю. Пошли вы в ж*пу", – сказала россиянка, после чего бросила трубку.

Обмен военнопленными с Россией

Как сообщал УНИАН, 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными. В Украину удалось вернуть 215 героев, в том числе 124 офицера.

Пять наиболее известных командиров - Герой Украины Денис Прокопенко "Редис" из "Азова", Сергей Волынский "Волына" из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламарь ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега из Нацгвардии, Герой Украины Евгений Бова.

Также домой вернулась известная многим украинцам Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Как известно, 200 украинских защитников обменяли на Виктора Медведчука, а 5 командиров - на 55 оккупантов. Сейчас они находятся в Турции.

Также из плена вернулись 10 иностранцев-защитников Украины - пятеро граждан Великобритании, двое граждан США и по одному представителю Швеции, Хорватии и Марокко.

17 октября Украина освободила из российского плена 108 женщин.

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