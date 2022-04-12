Разговор россиянка сопроводила смешком.

Служба безопасности перехватила очередной телефонный разговор оккупанта со своей женой.

Судя по опубликованному СБУ аудио, россиянка призвала своего мужа насиловать украинских женщин.

При этом жена рашиста попросила ей об этом не рассказывать и пользоваться презервативами.

Разговор россиянка сопроводила смешком.

"Ну, давай там. Украинских баб насилуй, но мне ничего не рассказывай, понятно?" - обратилась россиянка.

Рашист уточнил, действительно ли она позволяет ему насиловать и "ничего не говорить".

"Да, чтобы я ничего не знала", - ответила женщина.

"Можно, да?" - еще раз переспросил оккупант. Его жена ответила: "Да, разрешаю".

С начала полномасштабного наступления на Украину россияне, потерпев поражение в боях с ВСУ, сосредоточились на терроре гражданского населения.

Известно о многочисленных фактах изнасилований и убийств женщин на временно захваченных рашистами территориях.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, женщин насиловали на глазах у детей, после убийств их мужей.

Зафиксированы случаи изнасилования несовершеннолетних и пожилых женщин, а также беременных.

Так, группу женщин и девушек в пригороде Киева держали в подвале дома в течение 25 дней. По словам Денисовой, девять из них сейчас беременны.

Некоторых пострадавших после совершения насилия затем убивали.

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