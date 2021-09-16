Как выяснилось, девочка хотела привлечь к себе внимание таким образом, а ее слова о желании убивать якобы ничего не значат.

На юго-западе Москвы 10-летняя школьница ушла от родителей, оставив им жуткую записку.

Фотографию записки опубликовал Telegram-канал "Московский комсомолец".

"Если вы это читаете, значит, я уже ушла и не хочу с вами жить. Я хочу жить своей жизнью. Есть еще одна причина - я хочу убивать, но и вы, и общество не поймете и назовете меня психом, так что пока", - говорится в записке.

Позже девочку нашли в торговом центре, где она гуляла.

Она объяснила, что хотела привлечь к себе внимание таким образом, а ее слова о желании убивать якобы ничего не значат.

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Напомним, на границе РФ и Финляндии задержали двух школьниц из Санкт-Петербурга. С началом учебного года они решили не идти в школы и попробовали выехать за пределы России.

В полицию обратилась женщина, которая попросила найти её дочку Ефросинью. Десятиклассница ушла из дома вечером 30 августа, чтобы встретиться с подружкой Алисой, но домой так и не вернулась.

Примечательно, что изначально школьница просилась на ночевку к Алисе, но родители её не отпустили. Дочь восприняла это без истерик, вероятно вынашивая новый план.

Как выяснилось, старшеклассницы отправились в Финляндию на такси. На границе их остановили пограничники, проверили документы и позвонили родителям.

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Автор: Денис Прядко