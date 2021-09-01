Старшеклассницы отправились в Финляндию на такси, но им помешали пограничники.

На границе РФ и Финляндии задержали двух школьниц из Санкт-Петербурга. С началом учебного года они решили не идти в школы и попробовали выехать за пределы России.

Как сообщает "Фонтанка", накануне ночью в полицию обратилась женщина, которая попросила найти её дочку Ефросинью. Десятиклассница ушла из дома вечером 30 августа, чтобы встретиться с подружкой Алисой, но домой так и не вернулась.

Примечательно, что изначально школьница просилась на ночевку к Алисе, но родители её не отпустили. Дочь восприняла это без истерик, вероятно вынашивая новый план.

Как выяснилось, старшеклассницы отправились в Финляндию на такси. На границе их остановили пограничники, проверили документы и позвонили родителям. Позже Ефросинья объяснила полиции, что её подружку на самом деле зовут Настя. Познакомились они полгода назад в социальных сетях, но встретиться решили только 30 августа.

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В итоге 16-летнюю Ефросинью передали матери.

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Автор: Дмитрий Захаров