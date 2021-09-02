По словам матери, девочка встречалась с молодым человеком, но даже не догадывалась, что их отношения зашли настолько далеко.

В Москве 12-летняя школьница оказалась беременная от взрослого приятеля.

Об этом сообщает mk.ru.

Девочка попала в больницу с гнойным аппендицитом. Но врачи выяснили, что она находится на четвертой неделе беременности. Информацию передали в правоохранительные органы.

Выяснилось, что отец будущего ребенка является совершеннолетним. По словам матери, дочка встречалась с молодым человеком, но даже не догадывалась, что их отношения зашли настолько далеко.

Мать девочки настаивает на сохранении ребенка, но пока этот вопрос не решен до конца. Женщина не трудоустроена и находится дома после операции. Отец школьницы занимается строительством, он живет отдельно от семьи.

Саму девочку в школе характеризуют как трудного ребенка. Она часто пропускает занятия и тянется к знаниям.

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Автор: Денис Прядко