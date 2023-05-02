Известно, что поезд сошел с рельсов не сам, а из-за подрыва полотна.

В Брянской области России снова сошел с рельсов грузовой состав. Сообщается о подрыве железнодорожного полотна неизвестными.

Инцидент произошел в 19:47 недалеко от станции Снежетьская, что чуть восточнее от самого Брянска. По данным "Российских железных дорог", с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава и локомотив. Никто не пострадал. Причиной названо "незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в районе станции Снежетьская "сработало неустановленное взрывное устройство".

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Телеграм-каналы пишут, что взрывов было несколько.

"Из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. Сейчас сотрудники МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества. Также среди упавших вагонов есть пустые и с металлоломом", - пишет телеграм-канал "Baza".

Рельсовая война в Брянской области

1 мая в Брянской области сошёл с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. Незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги. Губернатор региона подтвердил, что схождение состава с рельсов произошло в результате подрыва ж/д полотна.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате взрыва с рельсов сошли двухсекционный тепловоз (сгорел), пять вагонов с щебнем и пиломатериалами. Вытекло 12 тонн дизельного топлива.

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