Украинская армия вытесняет оккупантов из стратегически важного села под Бахмутом.

Российские оккупационные войска потеряли контроль над частью села Берховка, расположенного к северо-западу от Бахмута. Об этом заявил главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

Он отметил, что в ходе локального контрнаступления ВСУ на окраинах Бахмута в мае российские войска отступили с господствующих западных высот в расположенную восточнее Берховку. При этом российский Генштаб назвал это "перегруппировкой на более выгодные для обороны позиции".

"Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями", – заявил Пригожин.

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Отметим, что Берховка расположена в такой позиции, что ее освобождение будет означать для оккупантов значительное ослабление всего северного фланга вокруг Бахмута.

ВСУ снова наступают по Бахмутом

Экс-командир полка "Азов", вр.и.о командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сегодня заявил, что украинские войска после непродолжительной паузы снова перешли в контратаку на флангах вокруг Бахмута. По его словам, вагнеровцы очень своевременно удрали из города.

Также сегодня российская сторона и независимые наблюдатели заявили о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области. Однако украинский Генштаб эту информацию не подтверждает и предупреждает о российской ИПСО.

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