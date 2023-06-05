Враг подготовил фейковые видео и фото, чтобы показать недостоверную картину на поле боя.

Армия РФ готовит масштабную информационно-психологическую операцию (ИПСО) и использует тему украинского "контрнаступления", чтобы деморализовать украинцев. Напомним, что вражеское Минобороны уже заявило о начале соответствующей операции со стороны украинских защитников.

О планах враг предупреждает СтратКом ВСУ. По данным ведомства, Россия начнет распространять через социальные сети и телеграм-каналы заранее подготовленные старые фото и видео, которые будут демонстрировать "поражения" армии Украины. В частности, будут показывать подбитую технику, погибших и пленных.

Также враг с целью введения в заблуждение общества будет отчитываться о неудачных операциях украинского контрнаступления, даже если его по факту не будет.

Видео дня

"Российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинского войска. Даже если контрнаступления и нет", - сообщает СтратКом.

Ведомство напоминает, что общество должно ориентироваться в подобных вопросах исключительно на оперативные сводки Генштаба, а также на структуры стратегических коммуникаций нашей армии и сообщения официальных представителей ВСУ.

РФ придумала ИПСО, чтобы испортить отношения Украины за партнерами

Напомним, что в мае враг также распространял в Facebook и других социальных сетях ложную информацию о том, что украинская власть якобы разворовывает деньги, выделенные партнерами на поддержку Украины.

Эта ИПСО была направлена на международных партнеров Киева с целью снизить уровень поддержки ВСУ. В частности, фейковые сообщения начали распространяться 7 мая на странице под названием "The newsr".

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