Украинская армия возобновила наступление в окрестностях Бахмута.

ВСУ возобновили наступление на флангах вокруг Бахмута, где во второй половине мая уже было заметное продвижение. Об этом рассказал экс-командир полка "Азов", вр.и.о командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в эфире канала "Freedom".

По его словам, большинство "вагнеровцев" уже покинули Бахмут, причем делали они это "с огромной скоростью".

"Было заметно желание как можно быстрее куда угодно дется отсюда. (...) Сейчас по всем рубежам напротив нас находятся регулярные части российской армии", – заявил Жорин.

Причины поспешного бегства "вагнеровцев" из Бахмута Жорин объясняет тяжелыми потерями, которые понесли наемники. По его мнению, "Группа Вагнера" фактически утратила боевой потенциал. Также "вагнеровцы" явно не хотели попасть под контрнаступление ВСУ, которого они ожидали в ближайшее время, говорит командир украинской бригады.

Командир отметил, что сменщикам плохо удается удерживать позиции, полученные от наемников, поэтому ежедневно они часть этих позиций теряют. По его словам, украинские подразделения после некоторой оперативной паузы перегруппировались, возобновили наступление под Бахмутом и смогли продвинуться вперед.

Также Жорин опроверг заявления российского Минобороны о том, что оккупанты полностью контролируют Бахмут. По его словам, такого полного контроля над городом у захватчиков не было ни дня.

"По-прежнему на сегодняшний день в самом городе есть позиции украинской армии. Там задача на удержание. Что касается флангов – там задача на продвижение и охват города. Чем и занимаются подразделения украинской армии. Нам удалось полностью перехватить инициативу. Они (россияне – УНИАН) не то что не могут сейчас продвигаться, сейчас они очень сильно озадачены вопросами обороны", – заявил Жорин.

Ситуация на фронте – последние новости

За последние сутки российские оккупанты 29 раз атаковали позиции украинских защитников. Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне пытались наступать на ряде участков Купянского, Лиманского, Бахмутского и Марьинского направлений.

Сегодня российское Минобороны и американский Институт изучения войны заявили о наступательных действиях ВСУ на Запорожском направлении. Стратком ВСУ предупредил, что эти сообщения могут быть частью российского ИПСО, продвигающего нарратив о якобы провале украинского контрнаступления.

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