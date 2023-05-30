Защитники Украины успешно штурмовали позиции противника на Бахмутском направлении.

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении выгнали российских захватчиков с некоторых позиций.

Украинские воины пошли на штурмы, и враги бежали, сообщил 1 механизированный батальон 3 ОШБр в Telegram. "Бахмутское направление. Успешные штурмовые действия и, как результат, бегство россиян с позиций", - отмечается в сообщении.

Провал противников является результатом совместной работы 1 штурмового и 1 механизированного батальонов 3 ОШБр.

Важные новости Бахмутского направления - сегодня это стоит знать

В начале мая стало известно, что украинские воины пошли вперед на Бахмутском направлении, и смогли освободить немало украинской земли.

В РФ утверждают, что оккупанты смогли захватить город-крепость Бахмут. 30 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что защитники нашего государства контролируют юго-западные окраины Бахмута. По данным The Wall Street Journal, враг зашел в тупик в Бахмуте и скоро потеряет этот населенный пункт.

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