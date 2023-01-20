В Украине ликвидирован еще один грузин, завербованный в российские оккупационные войска.
Как сообщает OSINT-исследователь Иракли Комахидзе, 25-летний Рамаз Горгадзе, грузин по происхождению, был уничтожен 2 ноября. Указывается, что всю жизнь террорист прожил в российском поселке Ягодное.
С детства Горгадзе занимался спортом, имел разряд КМС по греко-римской борьбе, был "разносторонней личностью" - увлекался рэпом, писал песни, имел свою музыкальную группу, с которой гастролировал по Магаданской области и Дальнему востоку.
Последние годы Горгадзе работал в горной компании "Статус", затем в ООО "Теплоэнергия" оператором паровых котлов.
Но в итоге решил пойти в оккупанты. Исследователь считает, что Горгадзе был из мобилизованных. Горгадзе - пятый или шестой грузин, уничтоженный в составе ВС РФ.
Потери России в Украине – актуальные данные
ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 19 января защитники "откобзонили" еще 770 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 119 300 "двухсотых".
Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.
А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.
Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.
В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".
В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.