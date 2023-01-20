Наши защитники уничтожили 3 вражеских танка, 6 боевых бронированных машин и 7 артиллерийских систем.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в войне против нашей страны.

Как говорится в сводке, за сутки украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. Общее количество ликвидированных оккупантов – около 119,3 тысячи человек.

Кроме этого, в войне против Украины россияне потеряли:

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танков ‒ 3139 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 6241 (+6);

артиллерийских систем – 2129 (+7);

РСЗО – 442 (+0);

средств ПВО – 220 (+0);

самолетов – 287 (+0);

вертолетов – 277 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4);

крылатых ракет – 749 (+0);

кораблей и катеров – 17 (+0):

автомобильной техники и автоцистерн – 4903 (+7);

специальной техники – 190 (+0).

Потери РФ в войне против Украины

Подразделения Сил обороны Украины наносят врагу сокрушительные удары, уничтожая сотни оккупантов и десятки единиц их техники ежедневно.

Только за минувшие сутки украинские защитники нанесли несколько десятков ударов по скоплениям российской техники и живой силы. В частности, авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

Кроме этого, в небе над Бахмутом Донецкой области пограничники сбили два вражеских беспилотника, а морские пехотинцы уничтожили склад боеприпасов врага.

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