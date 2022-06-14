Женщине отказали в уточнении, откуда у сына-военного появились "резаные раны на голове и шее".

В России Ольга Сафонова - мать 19-летнего военного-контрактника Сергея Егорова с Георгиевская (Ставропольский край), который погиб в Украине, похоронила истерзанного сына без экспертизы. Женщине заявили, что парень просто напился солярки и умер, не уточняя, откуда у него появились "резаные раны на голове и шее".

Как пишет "Блокнот Ставрополь", Сафонова написала жалобу в военную прокуратуру РФ, но там отмалчиваются.

Так, солдат Егоров попал на срочную службу в российскую армию в мае 2021 года. В октябре - подписал контракт, а уже 24 февраля 2022 года его отправили на войну в Украину.

Мать оккупанта говорит, что сыну удавалось периодически звонить ей. Рассказывал об условиях, в которых он "выживал вместе с товарищами по службе".

"Я плакала и просила, чтобы он разорвал контракт и вернулся домой. Они сложили оружие и приехали: солдаты роты написали объяснительную и вернулись домой 22 апреля. Сергей пробыл дома два дня. Обещал, что больше не поедет туда. Майор Антон Мурашко говорил им, что они и изменники родины, и все такое. Затем подключилась военная прокуратура. Сын звонит и говорит: "Мама, завтра в 8 утра снова в Украину. Берцы получаем и едем". Как так получилось, я не понимаю. Как будто запугали", - рассказала женщина.

По ее словам, сына снова отправили на передовую - в Каховку Херсонской области, но "первое время все было нормально, общались через видеосвязь". Последний раз говорили 12 мая, а уже 13 мая с Сафоновой связалась девушка сына, сказав, что его не стало.

"Командир объяснил, что он выпил солярку, когда был на ремонте в роте. Вроде через трубочку, чтобы переливать. Два глоточка: упал и умер сразу. Я не понимала, что мне говорили. Сергея привезли, когда уже 9 дней ему было, 20 мая", – рассказала россиянка.

Похоронку матери вручили до выдачи тела сына, но официальной информации о случившемся никто не предоставил. Пообещали провести военную экспертизу, но не сделали.

"Уже месяц, как похоронила сына, и не знаю причину его смерти. У него голова была зашита, шея перерезана. Я не пойму, что случилось и не знаю, о чем думать. Будто не хотят об этом говорить", – жалуется Сафронова.

Отметим, что родные российских солдат делятся между собой "ужасными" новостями. Диалог мамы с сыном-военным армии РФ обнародовала ГУР Минобороны Украины. По телефону мать предостерегает своего сына от опасности, делится переживаниями, потому что от кого-то услышала о потерях россиян на Донецком направлении. По ее словам, "20% живых осталось и полно пропавших без вести". Также мама рассказала сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что российские офицеры сами сдают своих солдат.

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