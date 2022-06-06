Также мама рассказала сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что российские офицеры сами сдают своих солдат.

Родные российских солдат делятся между собой "ужасными" новостями.

Диалог мамы с сыном-военным армии РФ обнародовали в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны. По телефону мать предостерегает своего сына от опасности, делится переживаниями, потому что от кого-то услышала о потерях россиян на Донецком направлении.

"Там парень приехал и рассказывал, что от 15-й (бригады) от пацанов, что были на дислокации, 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. А от 31-й бригады 100 человек осталось. Кошмар творится!", - делится последними новостями мама русского захватчика.

Далее она объясняет сыну, почему ротация, которую обещали провести еще 23 мая, не состоялась. Оказывается, их некем заменить.

"Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа, что они пригодны все. Дали приказ, чтобы они все в расположении части были".

В конце разговора мама рассказывает сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что российские офицеры сами сдают своих солдат.

Напомним, что потери личного состава ВС РФ составляют более 31 000 после 24 февраля.

Ранее ГУР перехватили телефонный разговор жительницы Мелитополя, которая рассказала о партизанском движении в Кирилловке Запорожской области.

Также СБУ сообщали, что рашисты питаются собаками.