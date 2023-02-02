В декабре Путин отложил ежегодное послание к российскому парламенту. С этой речью он выступит в конце февраля.

Война в Украине и всё, что с ней связно, станет основной повесткой, вокруг которой будет построено ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Как пишет "Медуза", само выступление, состоится 20 или 21 февраля, но не исключено, что именно 24 февраля – в годовщину вторжения.

По данным источников, сейчас текст послания еще готовится, но уже известно, что основные тезисы будут касаться вопросов государственной поддержки российских солдат, воюющих в Украине, и освоения захваченных украинских территорий.

"В частности, он может рассказать о планах по их "восстановлению и развитию", – пишет издание.

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По словам источников, Путин будет убеждать россиян в том, что они "сплотились" и "безоговорочно поддерживают" вторжение в Украину. Отдельно будет упомянуто об "успехах" в противодействии санкциям и в "импортозамещении".

Для успокоения россиян Путин, по всей видимости, выдаст новую порцию обещаний социальной поддержки и защиты населения.

"[Путин] подчеркнет, что, несмотря на войну с Украиной, "обычные граждане [России] не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их", – пишет издание.

Война в Украине – чего добивается Путин

Экс-президент Франции Франсуа Олланд на днях заявил, что Владимира Путина не следует считать безумцем.

"Он [Путин] – радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу", – заявил Олланд.

Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт полагает, что Путин не вторгся бы в Украину, если бы Британия осталась в ЕС. Более сильный Евросоюз был бы сдерживающим фактором для России, заявил депутат.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что в ближайшие недели, возможно, на годовщину начала вторжения, Путин начнет новое большое наступление. В частности, войска РФ могут массированно атаковать по двум направлениям – на Донбассе и на юге.

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