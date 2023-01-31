Депутат Европарламента считает, что жестокое вторжение России является лишь попыткой Путина восстановить Советский Союз.

Россия, возможно, не вторгалась в Украину, если бы не выход Великобритании из состава Евросоюза. Такое неожиданное мнение высказал бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт.

По его словам, "объединенная Европа, безусловно, в вопросах обороны, имела бы огромное значение" в борьбе с Путиным, пишет Politico.

Бывший уполномоченный Европейского парламента по Brexit считает, что сильной и объединенной Европы с Британией в составе ЕС могло быть достаточно, чтобы отговорить Владимира Путина от его полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

"Я думаю, может быть, без Brexit не было вторжения. Я не знаю, я предполагаю, что он увидел бы гораздо более сильную и объединенную Европу на другой стороне", - сказал он.

"Жестокое вторжение России не имеет ничего общего с расширением НАТО, оно не имеет ничего общего с… Европейским союзом. Это действительно попытка Путина восстановить старый Советский Союз", - подчеркнул Верхофстадт.

Он также выразил надежду, что Великобритания однажды снова присоединится к ЕС, и что Украина тоже может присоединиться к блоку, "почему бы не в течение пяти лет?".

Выход Британии из ЕС

Великобритания вышла из Евросоюза в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС. Торговое соглашение с ЕС было подписано и одобрено в последние дни 2020 года.

Спустя год после выхода Великобритании из ЕС более половины британских избирателей заявили, что они разочарованы результатами Brexit.

Вторжение РФ в Украину

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года под предлогом защиты населения оккупированных РФ районов Донбасса, "денацификации" и "демилитаризации" украинцев.

Накануне Россия выдвинула Киеву ультиматум, который содержал гарантии по невступлению Украины в НАТО, сокращение количества армии, статус русского языка и т.д. По данным источников Reuters, тогда первый замглавы Кремля Дмитрий Козак якобы получил согласие Киева по гарантиях невступления Украины в НАТО, но российский президент Владимир Путин эту "сделку" отбросил, расширив цели "военной операции".

Вас также могут заинтересовать новости: