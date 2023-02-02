Украина не недооценивает своего противника, говорит он.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может приурочить новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

В интервью BFMTV он рассказал, что россияне "живут символизмом", поэтому могут попытаться предпринять что-то в районе 24 февраля. Резников подчеркнул, что Украина не недооценивает Российскую Федерацию. "Официально заявлено 300 тысяч (мобилизованных - УНИАН), но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", - добавил он.

Министр считает, что войска РФ могут могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг.

Видео дня

"Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее. Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все решает инициатива", - сказал Резников.

Также он отметил необходимость быстрого приобретения Украиной "воздушных ресурсов" и обучения украинских пилотов для самолетов, которые, вероятно, будут поставлены странами-союзниками.

Новое наступление РФ: что известно

Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил о подготовке РФ к максимальной эскалации.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватнические войска активно ведут разведку и готовятся к наступлению на некоторых направлениях.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть до начала поставок западной техники украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: