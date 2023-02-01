Франсуа Олланд рассказал, чего на самом деле следует ожидать от Путина.

Президент России Владимир Путин не является сумасшедшим. Он просто "радикально рациональный" лидер. Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью американскому изданию Politico.

"Он [Путин] – радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу. Он способен понять только динамику [силы], которую мы можем настроить против него", – заявил Олланд.

По мнению бывшего французского президента, хозяин Кремля в своих действиях исходит из уверенности, что со временем Запад устанет поддерживать Украину и согласится на мирные договоренности, выгодные Москве.

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Олланд ожидает, что Путин будет стремиться закрепить свои военные достижения в Украине и попытается стабилизировать конфликт, надеясь, что общественное мнение на Западе не захочет новой эскалации. На таком фоне Кремль попытается начать мирные переговоры.

Франсуа Олланд и Украина

Олланд занимал пост президента Франции с 2012 по 2017 год. При этом он был одним из самых непопулярных президентов за последнее время. Украинцам он запомнился в первую очередь как один из инициаторов и основных участников первого состава "Нормандской четверки" – переговорного формата по урегулированию войны на Донбассе.

Впоследствии Олланд вспоминал, что Путин всё время пытался вывести участников переговоров из эмоционального равновесия.

Также в прошлом Олланд высказывал мнение, что главной целью Путина на определенном этапе было превратить все развязанные войны в замороженные конфликты.

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