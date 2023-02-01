Президент России Владимир Путин не является сумасшедшим. Он просто "радикально рациональный" лидер. Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью американскому изданию Politico.
"Он [Путин] – радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу. Он способен понять только динамику [силы], которую мы можем настроить против него", – заявил Олланд.
По мнению бывшего французского президента, хозяин Кремля в своих действиях исходит из уверенности, что со временем Запад устанет поддерживать Украину и согласится на мирные договоренности, выгодные Москве.
Олланд ожидает, что Путин будет стремиться закрепить свои военные достижения в Украине и попытается стабилизировать конфликт, надеясь, что общественное мнение на Западе не захочет новой эскалации. На таком фоне Кремль попытается начать мирные переговоры.
Франсуа Олланд и Украина
Олланд занимал пост президента Франции с 2012 по 2017 год. При этом он был одним из самых непопулярных президентов за последнее время. Украинцам он запомнился в первую очередь как один из инициаторов и основных участников первого состава "Нормандской четверки" – переговорного формата по урегулированию войны на Донбассе.
Впоследствии Олланд вспоминал, что Путин всё время пытался вывести участников переговоров из эмоционального равновесия.
Также в прошлом Олланд высказывал мнение, что главной целью Путина на определенном этапе было превратить все развязанные войны в замороженные конфликты.