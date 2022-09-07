В частности, по данным разведки, Россия хочет через "независимых наблюдателей" создать картинку "законного волеизъявления".

В разведке сообщили фамилии граждан европейских стран, которых Россия хочет привлечь к "наблюдению" за псевдореферендумом на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Сейчас оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности из-за успехов Вооруженных Сил, активной деятельности движения сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины. Поэтому для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей", среди которых, в частности, могут быть и граждане Евросоюза", - говорится в сообщении.

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В частности, российские террористы намерены привлечь к проведению псевдореферендумов следующих лиц:

депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана;

представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме;

главу "представительства" так называемой ДНР в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне;

соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;

председателя партии "Сербская Лига" Александра Джурджева;

главу "представительства" так называемой ДНР в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;

главу "представительства" так называемой ДНР в Бельгии Криса Романо;

директора "представительства" так называемой ДНР в Финляндии Йохана Бекмана.

"Присутствие "независимых наблюдателей" должно помочь России создать для мира картинку "законного волеизъявления", - заявили в разведке.

Как сообщал УНИАН, россияне планировали провести "псевдореферендумы" на захваченных территориях в начале сентября. Однако планам захватчиков помешала ситуация на фронте.

29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

На фоне контрнаступления оккупанты заявили, что ставят "референдум" на паузу.

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