Также в британской разведке высказались по поводу третьего армейского корпуса.

Украинские войска местами отодвинули линию фронта, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

В ответ Россия, вероятно, попытается закрыть образовавшиеся "дыры", отправив в эти районы подразделения с Донбасса.

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Российское командование также создает новые подкрепления, которые должны будут усилить оккупационные войска, страдающие от контрнаступательных действий ВСУ.

Также в британской разведке высказались по поводу третьего армейского корпуса, который частично уже был переброшен на Запорожское направление. Военные сомневаются в эффективности недавно сформированных батальонов РФ.

"В третьем армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку", - отмечают в Лондоне.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.

Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.

Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.

Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.

Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.

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