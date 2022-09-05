Коллаборанты заявили, что идут на это якобы из соображений безопасности.

Коллаборационист Кирилл Стремоусов объявил о том, что оккупанты "взяли паузу" по проведению псевдореферендуму с "присоединение" Херсонской области в состав РФ.

Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из – за всех тех событий, которые произошли сейчас (контрнаступление ВСУ - УНИАН), я думаю, что пока мы сделаем паузу", - заявил предатель. Видео дня

При этом коллаборант цинично заявил, что и никаких "референдумов" не нужно, потому что "Херсон навсегда российский". По словам предателя, херсонцы готовы "бежать" на псевдореферендум.

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

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