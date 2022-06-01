Сергей Цеков заявил, что проведение псевдореферендумов по "присоединению" к РФ будет "довольно быстрым, в течение года".

Российская власть намерена присвоить временно оккупированные территории Украины. Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы.

Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

По его мнению, необходимо "присоединить" в России захваченные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

"Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших размерах. Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ", - заявил Цеков.

При этом он считает, что проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта в "ЛНР" заговорили о "референдуме" насчет вхождения в состав России. Тогда в Госдуме ответили, что сейчас для этого неподходящее время.

Кроме того, появились сведения о псевдореферендуме в Мариуполе. Оккупационная администрация якобы готовит город к присоединению к РФ. На крымский сценарий для Херсонщины и Запорожья в России тоже намекали. Заявление на этот счет сделал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

В свою очередь спикер Госдепа США Нед Прайс пригрозил усилением антироссийских санкций из-за попыток Кремля "установить институциональный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области".

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