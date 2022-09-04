29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге.

Советник ОП Алексей Арестович считает, что об успехах контрнаступления ВСУ говорить еще рано, но по ходу боев уже видно, что "надежды Путина на Херсонском направлении не оправдались".

Об этом он сказал в интервью российскому юристу Фейгину.

"Они (россияне) поспешили там объявить победу. Скажем так, количество тех видео, которые сбрасывают бойцы, показывают, что наши войска действуют активно", - высказался Арестович.

По его словам, никакой "паузы" в боях на том участке фронта не наблюдается. В настоящее время ВСУ бьют не только по логистическим путям и командным пунктам, отметил советник ОП.

Но в то же время Арестович предупредил украинцев о "нелегкой" цене будущей победы.

"Мы, конечно, вернем все наши территории, но общество должно подготовиться к тому, что это будет долго и очень тяжело, и кровью. Наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся. За исключением, когда удалось полностью разгромить противника или взять в плен, а он даже не успел дернуться. Это редко, но бывает. И то, что сейчас идет под Херсоном – медленно, с кровью наших солдат, мы вернем нашу землю. Можете представить, сколько надо крови, чтобы освободить всю занятую территорию", - добавил он.

Арестович отметил, что два-три рывка в наступлении будут очень сложными, но дальше будет легче: "Приятная новость в том, что первые два-три рывка очень сложные. Если мы это сделаем, то российская система обороны повалится и все остальные успехи будут более простыми. Первые два-три "Эвереста" нам надо взять, будет сложно".

"В каком-то смысле завершение или победа в войне может оказаться более тяжелой – по ресурсам, по крови, по тяжести, по психологическим усилиям", - объяснил советник ОП.

Как писал УНИАН, 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

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