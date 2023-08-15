"Частники" продолжают действовать отдельно от структур российской регулярной армии.

Министерству обороны России не удается полностью взять под контроль некоторые частные военные компании, связанные с влиятельными чиновниками и бизнесменами. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В частности у ведомства Сергея Шойгу возникли трудности с тем, чтобы обуздать ЧВК "Конвой". По данным российского оппозиционного издания "Досье", эту группировку финансирует давний соратник президента России Владимира Путина Аркадий Розенберг через российский госбанк ВТБ. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов политически поддерживает эту ЧВК.

Набор боевиков ЧВК "Конвой" начала в ноябре 2022 года. Наемники подписывают контракты либо непосредственно с ЧВК "Конвой", либо с российской 150-й мотострелковой дивизией, входящей в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Однако де-факто ЧВК не подчиняется указанной дивизии и имеет свою зону ответственности в Украине и собственный командный состав.

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Сообщается, что ЧВК "Конвой" базируется в оккупированном поселке Перевальное, в Крыму, и сейчас действует на Херсонском направлении. По состоянию на лето 2023 года ЧВК насчитывает 400 боевиков, получающих зарплату в размере 200-300 тысяч рублей (2030-3045 долларов США) в месяц.

"Постоянная частная финансовая и политическая поддержка частной военной компании "Конвой" и ее дальнейшая деятельность в Украине отдельно от командной структуры Минобороны указывает на то, что Минобороны не в состоянии полностью интегрировать нерегулярные формирования в обычную российскую армию, несмотря на свои объявленные намерения сделать это", – сообщает ISW.

Война в Украине - последние новости

Этой ночью российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Известно о попадании в Луцке и Львове, пострадали в частности жилые дома и промышленные объекты.

Между тем на фронте украинские силы смогли вытеснить российских захватчиков из окрестностей села Урожайное, что на стыке Донецкой и Запорожской областей. Как сообщает американский Институт изучения войны, информацию подтверждают фактически одинаковые заявления официальных лиц и военных блогеров обеих противоборствующих сторон.

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