Продвижение подтверждают и украинские официальные лица, и российские "военкоры".

Украинские силы смогли вытеснить российских захватчиков с окраин села Урожайное, что на стыке Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики сравнили заявления официальных лиц и военных блогеров обеих противоборствующих сторон. Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска достигли определенных успехов к югу и юго-востоку от Старомайорского в направлении Урожайное. Она отметила, что украинские силы продолжают продвижение в Урожайное.

В свою очередь некоторые российские источники утверждают, что украинские войска контролируют северную часть населенного пункта Урожайное. Известный полевой командир боевиков "ДНР" Александр Ходаковский, командующий батальоном "Восток" сообщил, что именно его подразделение оборонялось возле Урожайного. Террорист пожаловался на отсутствие резервов и артиллерийской поддержки.

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Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжили контрнаступление в районе Работино, что к югу от Орехова в западной части Запорожской области, и продвинулись к южным окраинам Клещиевки под Бахмутом. По словам Маляр, на прошлой неделе на Бахмутском направлении украинские войска продвинулись на три квадратных километра и в целом освободили 40 квадратных километров с начала наступательных действий украинских войск на этом направлении.

Война в Украине - последние новости

Этой ночью российский агрессор нанес массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были слышны как в центральной Украине, так и на Западе. Местные власти на Львовщине, Волыни и в других регионах сообщают о попадании ракет в наземные объекты.

Между тем моральное состояние захватнической армии продолжает ухудшаться. Известно, что представители оккупационных "комендатур" на захваченных территориях задержали около тысячи захватчиков, совершивших уголовные и административные правонарушения – самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков, употребление наркотических веществ или других психотропных средств.

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