Государственные корпорации РФ переводили средства на счет ЧВК "Конвой", отметили в расследовании.

ЧВК "Конвой", созданная в прошлом году в Крыму при поддержке оккупационных властей, получила более 300 млн рублей от банка ВТБ и от близкого к Путину бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Из расследования центра "Досье" следует, что только за полтора месяца осени 2022 года "Конвой" получил 437,5 млн рублей. Из них 120 млн от компании друга Путина (речь идет о "Санатории Ай-Петри", который принадлежит Аркадию Ротенбергу), еще 200 — от госбанка, а остальное — от никак не связанных с ЧВК топливных компаний, говорится в расследовании. Ни одна из этих компаний комментировать передачу денег не стала.

Пожертвования от государственных и окологосударственных корпораций поступают на счет Санкт-Петербургского казачьего общества "Конвой" (СПбКО). Казачья организация "Конвой", в свою очередь, перечисляет деньги на счет ООО "Военно-охранная компания "Конвой". За полтора месяца осенью 2022 года так было перечислено 85 млн рублей.

Видео дня

Дальше деньги обналичиваются на расходы "совсем бесхитростно": средства со счета ВОК "Конвой" переводятся главе ЧВК Константину Пикалову как "займы учредителю". Судя по документам, изученным журналистами, он занимает примерно по 60 млн рублей в месяц.

Военное снаряжение, которое можно приобрести открыто (бронежилеты, обмундирование, палатки, медицинское имущество), "казаки" оплачивают с собственного счета напрямую, пишет "Досье".

ЧВК в Крыму

Как ранее сообщал УНИАН, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове собственную ЧВК, которой командует один из топ-"вагнеровцев".

Также СМИ писали о сближении Евгения Пригожина с оккупационными властями Крыма. В результате такого сотрудничества в Крыму могут построить базу для ЧВК "Вагнер".

Вас также могут заинтересовать новости: